Hipra rep una ajuda de 15 milions d'euros per fer un assaig clínic massiu de la vacuna contra la Covid

El(CDTI), que depèn del ministeri de Ciència i Innovació, ha aprovat aquest divendres unaa la farmacèutica catalana. Així ho ha anunciat la titular d'aquesta cartera del govern de l'Estat,a la Seu d'Urgell, on ha clausurat la 32a Trobada Empresarial al Pirineu. En aquest sentit, ha detallat que amb aquests recursos es podrà passar a un n, probablement a partir de la setmana que ve. Concretament, es tracta de la Fase IIb/III, en què aquest s'estén entreMorant també ha dit queL'empresa, situada a Amer (Selva), tindrà a disposicióa les quals es requereix de la participació deTot plegat, a l'espera que l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) aprovi continuar amb els assajos després de la fase 1. Morant s'ha mostrat esperançada en què el vaccí tiri endavant i es converteixi "enEl projecte de la farmacèutica compta amb un pressupost total de 17,3 milions d'euros, dels quals els gairebé 15 que aporta el CDTI arribaran en forma d'ajuts parcialment reemborsables. D'aquests, 4,2 milions s'atorguen com a subvenció i l'empresa no haurà de tornar-los. La ministra de Ciència i Innovació ha destacat el fet que la companyia sigui la que té més avançada el procés de desenvolupament de la vacuna, a més de posar en valor la seva transformació de la mà de la col·laboració publico-privada.La farmacèutica catalana va rebre l'agost passat l'aprovació de l'AEMPS per passar a fer un assaig clínic en fase 1. Ara per ara, s'estan avaluant els resultats abans de poder avançar a la fase IIb/III. Anteriorment, l'executiu espanyol ha donat a Hipra gairebé 3 milions d'euros. Donat que no és necessari disposar de l'assaig acabat per poder incloure les dades a l'expedient de registres i accelerar el tràmit davant l'Agència Europea del Medicament (EMA), es podria obtenir una autorització eventual per a la comercialització temporal de la vacuna, fins i tot abans de concloure la fase III.D'altra banda, Morant ha reconegut que,En aquest sentit, ha detallat que eldel ministeri de Ciència i Innovació gairebéals pressupostos de l'any que ve i en comparació als comptes de 2020. Això permetrà, ha continuat, posar en marxa més línies d'investigació amb el propòsit de mitigar la fuga de talents. Tot plegat, ha conclòs la ministra, de la mà de la col·laboració publico-privada per poder assolir que les inversions en aquest àmbit es situïn en el 2% del PIB.​​

