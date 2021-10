La CUP demana a Aragonès un «canvi radical» per aprovar els pressupostos

La(COP) de laha alertat aquest divendres que, avui dia, "no s'estan complint" els acords d'investidura que van encimbellara la presidència de la. La formació ha exigit al cap de l'executiu català "un canvi radical" que "mostri" que vol "afrontar els reptes actuals del país", i no "seguir prioritzant" els "macroprojectes deli elmassiu".En el marc de la reunió de latambé s'han reiterat les "" dels anticapitalistes per als pressupostos del 2022:públics o el desplegament d'un pla d'industrialització "en contraposició als macroprojectes turístics i especulatius que el Govern ha manifestat que pretén impulsar".A més, sobre les últimes decisions del Govern, han criticat el Decret de les renovables i que s'hagi rebutjat la moratòria de les bales de foam, a més que l'executiu també impulsi projectes com els, elDesprés de la reunió d'aquesta tarda amb els representants de les organitzacions que integren la candidatura parlamentària, la CUP ha afirmat que, malgrat les crítiques, seguirà negociant elsper a Catalunya de l'any vinent per "garantir" que l'executiu "faci un autèntic".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor