El restaurantha patit un robatori de pel·lícula. Una parella que s'allotjava a l'hotel va convèncer la persona de seguretat que vigilava de nit el local perquè els donés alguna cosa de menjar. Una vegada dins les instal·lacions, van accedir al celler i van robar fins a 45 ampolles de vi d'un valor incalculable.De fet, una d'elles és unadquirit pera una subhasta dei que tenen a la carta a un preu de, però que el propietari diu que "no la vendria ni per un milió d'euros", perquè té un valor sentimental incalculable.Aquesta, però, no ha estat l'única ampolla de luxe que s'han endut. Els lladres sabien bé quines referències eren les de més valor i s'han emportat ampolles de, valorades a la carta de l’en 12.000 euros cadascuna.En un comunicat emès pels dos propietaris, asseguren que "ens han robat part del nostre", i lamenten que hagin perdut "un tros de la història d'Atrio que aquests anys han construït amb molt d'esforç". Lade Càceres investiga qui pot estar darrere el​​

