Detinguts dos falsos revisors del gas a Barcelona que estafaven gent gran

Elshan detingut aquest divendres una parella deper presumptament estar relacionats amba persones d'edat avançada a domicilis de, ​​segons ha explicat la mateixa policia catalana en un comunicat.En tots els casos seguien el mateix: "les víctimes rebien una trucada dels falsos revisors a través de les quals els informaven que passarien pel seu domicili per fer una", i una vegada a dins, la dona presumptament entretenia a les víctimes i el seu company registrava els domicilis a la recerca deEls agents van observar que amb les targetes i les llibretes bancàries sostretes obtenien més diners, ja que "al domicili enganyaven les víctimes per obtenir elde les targetes o llibretes, i les utilitzaven per fer".Els presumptes estafadors haurien retirat fins ade diners en efectiu i van fer transferències de, i en alguns domicilis presumptament van robar fins aen efectiu. "Els autors dels fets s'aprofitaven de l'de les víctimes no només per guanyar-se la confiança i enganyar-les, sinó també en el cas hipotètic que els haguessin de reconèixer, ja que, a conseqüència de la seva edat, podrien tenir dificultats", han afegit.

