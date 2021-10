Vols passar por per Halloween? 5 pel·lícules terrorífiques a les plataformes

Train to Busan, a Filmin

La producció coreana sobre zombis Foto: Next Entertainment World

The Night House, a Disney+

Hereditary, a Amazon Prime i Filmin

Aterrados, a Netflix

Un moment del film argentí Foto: Netflix

Mamá te quiere, Movistar+

Halloween en plena Castanyada. La festivitat procedent dels Estats Units envaeix Catalunya a través de diverses celebracions, formats i incentius. Un d'ells és a les plataformes, on els principals serveis de contingut en streaming promocionen les millors pel·lícules i sèries de terror per passar un Halloween d'allò més terrorífic. Des dehem decidit destriar el gra de la palla i recomanar-vos contingut de qualitat que us assegurarà unes sessions de por garantides:No hi ha millors creadors del gènere de supervivència en una apocalipsi zombi com els creadors sud-coreans. Després de l’èxit d'a Netflix, la indústria del cinema de Corea del Sud reivindica molta de la seva obra audiovisual que ha recollit adeptes al llarg de les dècades per tot el món. Train to Busan és un d'aquests exemples de notable cinema coreà, que situa l'espectador en ple esclat d'una desfeta mundial: els zombis envaeixen el país i ataquen els humans. Els passatgers d'un tren hauran d'intentar superar els obstacles que se'ls posin per davant per arribar a Busan, la suposada única ciutat on encara es pot aïllar del perill. La supervivència és clau en una pel·lícula on el ritme frenètic no deixarà respirar qui la vegi.Rebecca Hall protagonitza aquesta poderosa pel·lícula de terror sobrenatural que balla entre el dramatisme d'una pèrdua i l'angoixa que suposa fer una troballa espantosa que no té cap sentit ni resposta. La paranoia comença a envair la seva ment des del moment que el seu marit mor i ella ha de tornar a viure en una casa que, gràcies a la seva parella, va ser construïda per a ella. Presències, realitats distorsionades i un descobriment que ho capgirarà tot són els principals ingredients d'una gran pel·lícula carregada de misteri, terror psicològic i un ritme trepidant.Una de les pel·lícules més reverenciades pels amants del terror de l'última dècada. Veritable delícia per a la crítica i el públic, gràcies a una història que deixarà congelat l'espectador. Barreja d'elements de terror sobrenatural, psicològic, de possessions demoníaques i d'incidents horrorós fan d'Hereditary una pel·lícula espantosa, en el bon sentit de la paraula i del gènere cinematogràfic. La direcció d'Ari Aster i una actuació completament brillant de Toni Colette glaçarà la sang, fins i tot, dels amants del terror a la pantalla.Una de les joies més ben amagades de Netflix. Aquesta pel·lícula argentina és una obra terrorífica, plena de moments que es quedaran gravats a la retina dels espectadors i que prometen moments de crits, ensurts i angoixes d'alt nivell per a tots aquells que s'atreveixin a endinsar-se en la seva història.Una pel·lícula de terror clàssic amb una producció contemporània d'alt nivell. Sarah Paulson protagonitza aquesta angoixant història que situarà l'espectador en un laberint d'emocions, en una bola de neu que, muntanya avall, repercutirà en la vida d'una adolescent en cadira de rodes. De fàcil consum, no és una trama perversa ni que pretén amagar la seva senzilla història, tot el contrari. El que aconsegueix és un resultat sobri, lúcid i efectiu.

