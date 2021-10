El PP acusa ERC i el PSOE de trencar «el principi d'igualtat» per l'acord dels pressupostos

Acord a l'últim moment amb una esmena a la totalitat ja redactada

Gamarra ha considerat que l'objectiu de l'acord entre socialistes i republicans és "mantenir". Així mateix, ha lamentat que darrere dels comptes "no hi ha una idea de país". El PP ha registrat aquest divendres una esmena a la totalitat dels comptes per al 2022. Gamarra ha justificat que "no són els pressupostos que necessita Espanya". En la mateixa línia, ha assegurat que "no se sustenten" en les polítiques "adequades". En un moviment a darrera hora, els socialistes s’han compromès, segons expliquen els republicans, a garantir un percentatge de protecció del català a la llei de l’audiovisual, una de les principals exigències que feien els republicans per avenir-se a negociar i no entorpir la tramitació dels comptes. Amb la decisió d'ERC, clau per a, els pressupostos tenen garantit que superaran el primer examen al Congrés el pròxim dijous.. El govern espanyol intentava evitar que ERC presentés l'esmena a la totalitat i fins i tot els republicans han ajornat una hora l'inici de la reunió de la seva direcció per prendre la decisió definitiva en base a la darrera resposta rebuda de la Moncloa. De fet, aquesta negociació ha anat en paral·lel a la que el PSOE ha mantingut amb el Ptambé entorpir la tramitació després de tancar acords. Junts i la CUP ja van presentar aquest dijous l'esmena a la totalitat i, malgrat que el PP i Vox també la presenten, el govern té la majoria garantida amb els mateixos partits que van afavorir la investidura de Sánchez.