Aitana explota contra les crítiques: «Quan ho fa un home no dieu res»

Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada https://t.co/RDy6JsuZFD — Aitana (@Aitanax) October 29, 2021

, com moltes estrelles de la música, ha de conviure permanentment amb les crítiques, i aquest divendres ha explotat contra el missatge d'un periodista musical. En concret, el presentador de ràdio i televisiócriticava que la cantant catalana fes "un-col·laboració musical- per setmana".La resposta d'Aitana ha estat contundent i l'ha vinculat al: "Quan els cantants de) treuen un featuring cada setmana, cosa que admiro i respecto, no us veig dient res". A més, la catalana ha recordat que "treure set cançons i que quatre siguinno és massa" dins del gènere que canta.Tot i que Paniagua ha aclarit posteriorment que "no és unani un" i s'ha declarat admirador de la música que fa Aitana, molts usuaris han donat suport a l'artista catalana i han criticat la publicació que ha fet el periodista musical a través de​​

