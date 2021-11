El retorn de la història imaginada d'Espanya

"Analfabetisme històric"

"Anar 80 anys enrere"

El projecte fallit de Sarkozy

. Aquest és un dels objectius del pla de govern que el líder del PP, va desgranar en l'última convenció del seu partit . Al llarg dels actes que es van celebrar, les referències a la història i al mite delvan ser constants. Casado va fer un discurs inflamat sobre la "gran nació" que és Espanya i la grandesa d'una Hispanitat que va definir com "després de Roma i Grècia".Casado va presentar una proposta concreta, que també ha repetit en altres declaracions i entrevistes: la creació d'unper vindicar el llegat de la memòria imperial. A més, fins i tot va indicar la ubicació de la nova institució: just al costat del, a Madrid, al Palau de Foment, on ara hi ha el ministeri d'Agricultura.Aquestes declaracions de Casado es van produir en l'entorn del 12 d'Octubre, quan encara ressonaven les crítiques efectuades per líders llatinoamericans contra el significat de la festa de la Hispanitat. Tant el president de Mèxic,com el de Veneçuela,, van exigir a l'estat espanyol que reconegués els mals de la invasió espanyola i elEl posicionament de tots dos presidents va irritar especialment la dreta espanyola.Les paraules de Casado i el projecte de Museu d'Història d'Espanya és una sortida de to o va més enllà? Venen acompanyades, en tot cas, d eposicionaments molt bel·ligerants des del patrioterisme espanyol més rònec. L'expresidentes referia en la mateixa convenció del PP al fet que Espanya no és un estat plurinacional "ni la mare que els va parir". I un exministre de Cultura,, fins i tot es permetia un atac insultant contra el Museu d'Història de Catalunya, titllant-lo de ser un espai d'"odi". Es pot parlar d'una accentuació de lesper intentar recuperar els vells mites de la historiografia hispana? Dos historiadors amb àmplia experiència,ho responen a"La idea d'un Museu d'Història d'Espanya seria excel·lent, si fos per explicar la pluralitat nacional peninsular. Si no, és un engany", assegura Sobrequés, especialista en Història Moderna i director del. L'investigador és contundent: ", els Reis Catòlics no van fer res més que una unió dinàstica, i als segles XVI i XVII, Catalunya era un estat, tenia entitat política, com l'havien tingut Catalunya, el País Valencià i l'Aragó dins de la Corona catalano-aragonesa".Sobrequés té paraules contundents quan s'ha de referir al dicurs de Casado sobre el passat d'Espanya: "És un exemple d'Però no ens enganyem: amb menys virulència, està compartit per la gran majoria del poble espanyol. Hi ha milions d'espanyols que participen de la idea que Espanya té 500 anys perquè és el que han après a les escoles".Solé, especialista en la història del franquisme i autora d'una recerca sobre el, està convençuda que hi ha un salt qualitatiu en el "desvergonyiment" dels corrents revisionistes de la història d'Espanya:. Segons ella, les declaracions de Casado i l'anunci d'un projecte museístic són "un fet reactiu" davant l'anunci d'unai, també, de fets com l'del Valle de los Caídos, sumats a les crítiques de Mèxic a la Hispanitat. "Això ha ferit molts orgulls", ressalta.La historiadora explica que en pràcticament cap país del nostre entorn s'explica la història "amb aquest lèxic triomfalista", sinó que s'intenta fer "una mirada crítica al passat". Fins i tot a França, un país amb un fort component nacionalista, s'ha fet una revisió crítica de la història. "El debat encetat, a partir dels anys vuitanta, entorn els, ha suposat revisitar episodis controvertits del passat. Un exemple es pot veure a l'antic, avui totalment museïficat i on es pot contemplar totes les etapes i usos que va tenir, des de la concentració de republicans després de laals moments de l'ocupació alemanya o la", remarca.Precisament a França es va generar un debat intens sobre una iniciativa semblant a la que ha plantejat el líder del PP.va anunciar durant la seva presidència (2007-2012) la creació d'una, que s'ubicaria en el barri parisenc del Marais. El seu cost i el debat historiogràfic que de seguida es va encetar va suposar el fracàs de la proposta, enterrada definitivament després de la derrota electoral de Sarkozy i l'arribada a l'Elisi deL'exlíder de la dreta francesa volia competir amb laerigida per. Tambéhavia creat el seu museu, el, de caire etnològic. Però molts historiadors van sortir al pas d'una iniciativa que veien com un cas d'exaltació identitària i de manipulació política de la memòria.Caldrà veure si la pretensió de Casado no té un recorregut similar. De moment, però, les invocacions a lesi a una mena d'"història sagrada" d'Espanya s'han convertit en una referència present del discurs de la dreta espanyola.

