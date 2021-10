Indignació per l'esmorzar recomanat per Bertín Osborne a «El Hormiguero»

Muy responsable no parece el mensaje... #tupelotazodetinto

Buenos días a pesar de todo. pic.twitter.com/8bjQueYydK — Fernando Fabiani 💯 (@FernandoFabiani) October 28, 2021

Indignació generalitzada per la intervenció del presentador, cantant i empresarial programa d', que assegurava que el consum d'alcohol per esmorzar "era beneficiós". "El cafè és una merda", va afirmar dimecres a la nit entre rialles amb Pablo Motos, "el que és boníssim és prendre un vi per a esmorzar"."El cafè et senta molt malament, és veritat. El vi, en canvi, a aquella hora et dona una brillantor collonuda al front".Motos va voler seguir amb la broma d'Osborne, quan aquest va insistir amb les propietats beneficioses que tenia la beguda alcohòlica. "No et fa falta ni posar-te crema ni res, tu ja al matí t'aixeques i una bona copa de vi", afegia el presentador d'En tu casa o en la mía. Diversos metges, nutricionistes i sanitaris han mostrat la seva indignació a les xarxes socials davant aquesta "recomanació" d'Osborne, que "atenta contra els principis bàsics d'una bona dieta".metge que participa en diversos espais informatius sobre medicina i nutrició, mostrava la seva preocupació per la manca de responsabilitat d'Osborne en fer aquestes afirmacions sobre els aliments que cal ingerir en esmorzar.Per la seva banda,, divulgadora sobre nutrició i alimentació, es posava les mans al cap: "A continuar treballant per fer de contrapès d'aquests missatges irresponsables i amb olor de naftalina". Osborne, després de la polèmica, va decidir ignorar la indignació recollida per la seva recomanació i va publicarfent broma sobre el tema amb la seva família.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor