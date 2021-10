Barcelona acollirà el primer ordinador quàntic del sud d'Europa

Elcoordinarà la construcció i posada en marxa del primer ordinador quàntic del sud d'Europa. El projecte, anomenati aprovat aquest dimarts peldel govern espanyol, es desenvoluparà també de manera pionera amb tecnologia europea.La previsió és que l'anyja hi hagi operatiu un primeramb dos cúbits, que és el sistema que marca la potència del superordinador, i la intenció és augmentar el nombre deamb el temps. Tanmateix, la coordinadora de la iniciativa, la investigadora, ha subratllat que avantposaran la qualitat al creixement del nombre de cúbits, al contrari d'algunes grans marques internacionals.Una de les particularitats d'aquest ordinador quàntic és que es desenvoluparà amb la tecnologia de superconductors, una opció que comparteixen empreses com, apunten des del. La idea, una vegada comenci a funcionar, és que doni servei a la(RES) i que creï un ecosistema de computació quàntica sòlida a Espanya.Els xips són els dispositius que porten els cúbits i ladeva vinculada al nombre de cúbits que té. La idea del projecte barceloní és iniciar a finals de 2022, ha concretat Cervera, amb un parell de cúbits. Amb el temps, se sumaran xips més ambiciosos. Les previsions són que el, fins quan està dissenyada actualment la iniciativa, ja s'hagi arribat a laTanmateix, Cervera explica que hi ha xips amb unes xifres de cúbits molt altes que finalment no funcionen bé. "El que volem és que la qualitat del xip sigui bona, i si hem de començar per coses senzilles, ho farem així. És un projecte realista", ha remarcat. Aquests xips s'adquiriran a través d'empreses especialitzades i s'enduran una part important del finançament del projecte, que inicialment és deperò preveu ampliar-se fins alsa posteriori.El pla presentat aquest divendres inclou la col·laboració ambi de supercomputació d'arreu del territori espanyol. Un dels pilars de Quantum Spain, de fet, és el treball conjunt a l'hora de fer algoritmes quàntics i estudiar quines aplicacions podran tenir. D'entrada, el projecte se centra especialment en la possible utilitat de l'ordinador quàntic en matèria d'

