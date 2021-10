La víctima de la violació múltiple a Manresa: «La meva vida des d'aleshores és una puta merda»

El trauma de després

Lamúltiple l'any 2019 a-que en el moment dels fets era menor- ha declarat aquest divendres durant el judici que des que va patir la violació la seva vida ha canviat totalment. Assegura que pateix ansietat i depressió, que gairebé no surt de casa i que ha abandonat els estudis. "Des de llavors, la meva vida és una puta merda", ha assegurat. També afirma que té molts atacs de pànic i ansietat i que s'ha engreixat 40 quilos en un any i mig. La víctima ha dit que era plenament conscient que l'estaven violant i que va manifestar als agressors que no volia tenir relacions sexuals amb ells "amb tots els recursos" que tenia a l'abast. Tot i admetre que va beure alcohol, ha deixat clar que "sabia exactament què passava": "No anava prou beguda per perdre el coneixement".Aquest divendres ha arrencat a l'el judici per una agressió múltiple a Manresa el 13 de juliol de 2019. La víctima, que en el moment dels fets tenia 17 anys, ha declarat durant el judici que al voltant de les vuit del vespre va conèixer un grup de nois a la plaça Europa de Manresa i que, acompanyada per alguns d'ells, va anar al seu pis "per fer temps" abans de marxar a la festa major de Sant Vicenç de Castellet. Diu que li van oferir alcohol -que va consumir- i també un porro. "Vam estar ballant amb música magrebí i vam estar molt a gust", ha relatat la jove, que ha deixat clar que "no va haver-hi cap insinuació per part seva ni tampoc per part d'ells".Al cap d'una estona, segons el relat de la, els nois li van dir que la veien molt malament i que necessitava descansar. "M'hi vaig negar, però van insistir molt i em van portar des del menjador cap a una habitació". A partir d'aquí, ha relatat la víctima, és quan van començar les agressions sexuals. Diu que els quatre acusats van entrar a l'habitació un per un i que, almenys tres d'ells, van penetrar-la. La víctima ha explicat que va manifestar als agressors "amb tots els recursos que podia" que no volia tenir relacions sexuals amb ells: "Vaig intentar aixecar-me, cridar, vaig dir que paressin...". Tot i això, ha assegurat que no van fer-li cas i ningú va ajudar-la.La víctima ha relatat que, quan va marxar el quart agressor de l'habitació, va passar una estona en què no hi entrava ningú i va ser quan va aprofitar per agafar un mòbil de sobre el llit (el feien servir com a lot per il·luminar-se) per trucar ali demanar ajuda. "Em van fer moltes preguntes i en el moment de passar-me amb els Mossos va entrar el quart noi i em va agafar el telèfon", ha relatat. La víctima va insistir al noi que la deixés marxar i, segons el seu relat, van deixar-la sortir acompanyada per dos o tres d'ells. Un cop al carrer, va demanar-los un telèfon per trucar a la seva mare, però enlloc d'això va tornar a trucar al 112. En adonar-se'n, els joves van marxar corrents i, quan van arribar els Mossos, ja no hi eren.La víctima diu que, des de llavors, la seva vida ha canviat completament. Assegura que ha patit depressió i que ha perdut el contacte amb familiars i amics. També diu que ha tingut molts atacs de pànic i ansietat que li dificulten respirar. "Recordo constantment què va passar i ha estat molt dur", ha manifestat. També ha assegurat que té "fòbia als homes magrebins" i que no se sent segura anant sola pel carrer. A més, ha dit que ha hagut de deixar els estudis.Aquest divendres també ha sigut el torn dels interrogatoris a alguns dels testimonis, com ara diversos mossos d'esquadra. Una de les agents ha afirmat que, quan van anar a fer la inspecció ocular a l'habitació, van trobar-se el precinte trencat.També ha relatat que el pis estava molt brut i que, fins i tot, hi havia defecacions d'animals. Un altre mosso ha dit que a la víctima que no se la veia molt afectada pel consum d'alcohol i que les seves explicacions eren coherents. Alguns agents han coincidit en afirmar que la víctima va reconèixer ràpidament els acusats.La fiscalia demana per a cadascun dels acusats 55 anys de presó. Tres estan acusats del delicte d'agressió sexual consumat i de cooperar perquè dos d'ells també hi participessin. ho fessin Al quart, li imposa un intent d'agressió sexual i d'ajudar als altres tres a fer-ho. Així mateix, xifra en 40.600 euros els diners que haurien d'abonar els quatre acusats a la víctima en concepte de responsabilitat civil pels danys psicològics i físics causats.

