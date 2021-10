Elha protagonitzat aquest divendres un gir discursiu sobre elun cop certificat l'acord ambper tirar fixar quotes en la nova llei específica a canvi que els republicans no presentin esmena a la totalitat als pressuposto s generals de l'Estat. L'encarregat de verbalitzar els termes de l'entesa ha estat, portaveu dels socialistes, en roda de premsa al. Sicilia, en aquest sentit, s'ha compromès a "protegir" i "fomentar" el català -inclòs dins la carpeta de llengües cooficials- en aquesta nova llei de l'audiovisual, que s'aprovarà amb ERC."Estudiarem el millor mecanisme per garantir la protecció de les. Ja veurem en quin percentatge", ha indicat el dirigent socialista. "Tal com contempla la normativa europea, cal potenciar, fomentar i protegir les llengües cooficials. El que farem, serà buscar el millor mitjà, mecanisme i fórmula per garantir percentatge deal català amb la conformitat d'ERC", ha remarcat Sicilia. Aquest percentatge, com també ha indicat, encara s'ha de concretar.En les darreres setmanes, tant ministres del govern de Sánchez com dirigents socialistes havien assegurat quesobre la llei de l'audiovisual a curt termini i que, en tot cas, no estaria condicionat a la negociació de pressupostos. La mateixa vicepresidenta econòmica,, ha estat reticent a fixar quotes com a mecanisme per protegir les llengües cooficials a la llei, que depèn del seu ministeri i que s’ha d’aprovar abans del 31 de desembre.El líder delal Parlament,, va assegurar aquest dimecres en una entrevista a NacióDigital que s’arribaria a un acord per protegir les llengües cooficials però sense fixar un termini. També la ministra de Defensa, va titllar aquest dijous de "partidista" que es reclamés una protecció del català per no impedir la tramitació dels pressupostos. Segons expliquen fonts de la negociació, el ministre de la Presidència,, ha estat clau per desllorigar el desacord amb ERC. De fet, Rufián ha assegurat que en cap moment havien negociat amb Calviño.

