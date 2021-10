L'Ajuntament de Llinars del Vallès es persona com a acusació popular en el cas de narcotràfic

PSC, Cs i MALL) han forçat la celebració d'un ple extraordinari per analitzar la situació en la que queda ara el cos policial. El govern municipal ha expressat ja la seva voluntat de convocar-lo en les pròximes setmanes, tot i que encara no s'ha tancat una data.



successos Presó per a tres dels quatre policies locals de Llinars del Vallès per tràfic de marihuana Al quart agent, en llibertat amb càrrecs, no se'l vincula amb la trama però se li atribueix un robatori amb força

L'oposició critica "l'escassa informació" facilitada sobre el cas per part del govern municipal i lamenta la "preocupant imatge" que s'està donant del municipi en els darrers temps. Segons la proposta d'ordre del dia, el ple donarà compte dels protocols establerts a l'Ajuntament i a la Policia Local per combatre la corrupció.



L'ha decidit personar-se com a acusació popular en el cas de narcotràfic que implica tres agents de la, segons ha pogut saber l'ACN. En l'operatiu policial que va servir per desarticular la xarxa, els Mossos d'Esquadra van detenir quatre policies, però després de prestar declaració davant el jutge un d'ells ha quedat en llibertat amb càrrecs per un robatori amb força i no estaria implicat en la trama. Tot i això,i l'Ajuntament inicia ja els tràmits per incorporar nous agents a la plantilla. La Junta de Govern del pròxim dimarts aprovarà el procés d'oposició i l'alcalde,, confia poder completar la plantilla en el termini d'un mes.

