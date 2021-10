L'«start-up» catalana que vol convertir els funerals en experiències

Un dinar en un celler, un dels homenatges a la persona traspassada ofert per l'start-up. Foto: Cedida

Els qui han patit la mort d'una persona propera solen recordar amb nitidesa la cerimònia amb què li van dir adeu, sovint asèptica i impersonal. Per canviar la forma d'acomiadar-se dels éssers estimats neix, la plataforma desenvolupada a Barcelona per tres jovesque aspiren a revolucionar l'organització de, transformant-los en experiències personalitzades.Coincidint amb la festivitat de Tots Sants,llancen al mercat aquest dilluns els seus serveis per encarregar fins a 58 experiències amb un denominador comú: la seva originalitat i el caràcter disruptiu, com ara homenatges en bodegues, travessies en catamarà o esdeveniments a la natura en què es planta un arbre amb les cendres.La idea es va gestar el 2015, quan l'Isaac, psicòleg de formació originari de Galícia, va perdre un dels seus millors amics en un accident i va pensar que li hauria agradat celebrar el comiat d'una forma més significativa, lluny de la freda cerimònia tradicional. La Valentina, titulada en ADE d'origen italià,després d'una llarga malaltia. "La cerimònia va ser una de les pitjors experiències de la meva vida i vaig pensar que no hauria volgut que la meva família s'acomiadés així", rememora.Anys després, en plena pandèmia, l'Isaac va entrar en la incubadora d'start-ups, a Barcelona, on va conèixer la Valentina, amb qui va definir el projecte, que després de captar 100.000 euros d'inversió i tancar acords amb més d'un centenar de proveïdors de tot l'Estat, ara surt al mercat.El projecte dels tres emprenedors es presenta com la primera plataforma del món per triar un funeral alternatiu, en lloc de "limitar-se a plorar la mort", ja que entenen que "els impostos i la vida són les dues úniques certeses que hi ha a la vida, com deia Benjamin Franklin".Entre les propostes d'Iteralix a Catalunya hi ha un homenatge organitzat sota les estrelles, a l'de Barcelona, amb un sopar amb banda de música i la projecció d'un vídeo dels moments més especials de la vida de la persona que ha traspassat. Si l'ésser estimat era amant del cava, l'empresa emergent ofereix un dinar maridat a les bodegues de Freixenet a Sant Sadurní d'Anoia.Els preus dels serveis de la plataforma oscil·len entre els 50 euros d'alguns dels homenatges urbans fins als 2.000 euros que poden costar activitats més prèmium, com ara unper llançar les cendres al mar, amb càtering, música, focs artificials i detalls de record per als assistents.

Llançar les cendres al mar des d'una embarcació, una de les opcions proposades.

"Crec que tots ens mereixem un comiat millor, un homenatge a la vida que vam viure, i que els que es quedin aquí tinguin un últim record digne de les persones que vam ser", explica la Valentina, que va connectar de seguida amb el projecte malgrat queen escoltar la idea a l'Isaac a la incubadora d'empreses.Quan analitzaven el mercat abans de posar en marxa la plataforma, els creadors d'aquesta empresa van detectar que una part de la població voldria. "Vam veure que era un patró que es repetia: gent que voldria que els seus familiars i amics no s'haguessin d'amoïnar per res", relata Lorigados. Per això a principis de l'any vinent la intenció de la companyia és oferir la possibilitat de preparar en vida una de les experiències per a la família.Els creadors d'aquesta empresa emergent són conscients que la seva proposta s'introdueix en un sector "escassament digitalitzat, hermètic i rígid" com és el funerari, però confien a obrir nous camins i de passada "canviar el paradigma tradicional sobre la mort", perquèi comenci a ser considerada "una circumstància natural de la vida".​​

