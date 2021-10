La polèmica per l'eliminació d'un fragment del programa de TV3 Briocheroes, presentat pel Peyu i el Jair Domínguez, ha arribat al Parlament aquest divendres. Preguntada per diversos grups parlamentaris sobre la qüestió, la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA),, ha fet costat a la direcció de la televisió amb "les accions empreses" respecte a unque ha considerat"És bo tenir un llibre d'estil i mecanismes perquè es controlin aquests continguts", ha valorat. Al seu torn, el director de TV3,, ha insistit que aquestLlorach ha posat en valor l'existència d'uni de mecanismes que evitin precisament que un contingut així "hagi estat emès". Són els mecanismes a què s'ha referit també Vicent Sanchis per tornar a justificar l'eliminació del fragment abans de la seva emissió (a través del canal de Youtube, ja que aquesta temporada encara no s'emet en antena).i aleshores tenim els nostres propis mecanismes per, cosa que, ha defensat Sanchis, que també ha relatat que "de discussions sobre continguts n'hi ha cada dia", però que "el que no havia passat és que sortís a la llum pública".En tot cas, el director ha deslligat aquest episodi de decisions sobre el futur del. "Crec que hem trobat unaun format i una gent que, malgrat alguns excessos, va bé.", ha respost el periodista a preguntes de VOX. "Què farem amb ells? Doncs. No només en aquest cas sinó en tots hi ha unaper si en algun moment es trenca una d'aquests regles plantejades", ha informat.El grup parlamentari delha demanat que Bricoheroes es. "No pot seguir en antena i ells no poden seguir sent col·laboradors de TV3", ha manifestat la diputada Beatriz Silva Gallardo. Nacho Martín Blanco, de Ciutadans, també ha sol·licitat a la CCMA que esque "atien". Blanco ha concedit a la direcció de TV3 l'exercici de "lucidesa" de no haver permès l'emissió del fragment.

