Giró, el conseller amb més patrimoni: actius superiors als set milions d'euros

Les declaracions patrimonials dels membres delja són públiques. Un dels consellers destaca per sobre de la resta. Es tracta de, titular d'i amb una dilatada trajectòria en empreses com Repsol o La Caixa, en les quals va ocupar càrrecs directius de primer nivell. Giró disposa de més set milions d'euros en actius, repartits d'aquesta manera: comptes corrents i altres dipòsits bancaris per valor de; un pla de pensions de 712.599 euros i una assegurança de vida de 251.985 euros; unde la marca Mercury de 39.340 euros; i unVolvo de 5.000 euros. A banda, disposa de l'habitatge habitual compartit al 50%, dos places de garatge, una segona residència i un habitatge en inversió. El seu valor total és de 642.419 euros, en aquests últims conceptes recollits en la declaració patrimonial.Pel que fa al president de la Generalitat,, disposa d'un pis de propietat de 325.000 euros i un cotxe de la marca Audi -en concret, del model Q5- que costa 49.500 euros. En comptes corrents i dipòsits bancaris, la xifra només és de 8.800 euros, mentre que el pla de pensions que té contractat arriba als 39.917 euros. A tot plegat s'hi suma un préstec hipotecari, un crèdit personal i un crèdit de consum que apleguen un, tal com consta en la documentació.En el cas del vicepresident, principal dirigent de Junts al Govern, és el propietari d'una casa i d'un pis valorats en 597.443 euros, i té un crèdit hipotecari i personal que arriben als 205.718. En dipòsits bancaris suma 28.077 euros, mentre que en té 1.794 en un pla de pensions., consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, atresora un pis en propietat al 100% per valor de 475.000 euros i 214.183 en comptes bancaris., d'Empresa i Treball, té un actiu de 238.250 euros, inclosos 130.000 en comptes bancaris i 30.000 en un fons d'inversió.

