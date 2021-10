Cuixart i Puigdemont es conjuren per «tornar-ho a fer»

El president d', ha ressaltat la importància de l'exili en la internacionalització del conflicte entre Catalunya i Espanya, i ha volgut reconèixer el paper deCuixart i Puigdemont s'han conjurat per "tornar-ho a fer" i "fer-ho junts" per tal d'assolir l'objectiu de la república catalana.Cuixart ha remarcat que Òmnium treballarà de manera propera amb eli ha assegurat que l'entitat continuarà denunciant la repressió, que no pot ser un límit a les aspiracions de l'independentisme. El president d'Òmnium ha assegurat que Puigdemont és "el president de l'1-O" i ha dit que el referèndum és un patrimoni al qual no es pot renunciar.També ha assegurat que Òmnium se sent "interpel·lat" per les eleccions a l'del Consell per la República, perquè l'entitat en forma part, però ha negat que la trobada amb Puigdemont sigui amb motiu d'aquesta votació, que comença avui i s'allargarà fins diumenge.L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha ressaltat la bona feina d'Òmnium, i ha agraït també el suport de l'entitat al Consell per la República. També ha celebrat la sentència del, que ahir tombar el delicte d'injúries a la corona arran del cas del raper. "És una decisió històrica per a la democràcia que hauria d'interpel·lar Espanya", ha assegurat.

