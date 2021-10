Els militars carreguen contra Robles perquè no els augmentarà els salaris

han carregat amb duresa contra l'executiu espanyol perquè els seus salaris no augmentaran en el pròxim exercici. Les associacions professionals de les Forces Armades han mostrat aquest divendres la seva indignació amb la ministra de Defensa,, per assegurar que els sous no s'incrementaran en els pròxims(PGE).La ministra ha reconegut aquest dijous en una entrevista a TVE que les retribucions dels militarspel govern espanyol per a tots els funcionaris. "El que hem de fer és que aquests pressupostos ens ajudin a sortir de la crisi perquè quan sortim serà més fàcil l'increment", va argumentar.Les principals associacions de militars es van manifestar fa una setmana davant del Congrés per demanar sous "dignes" per als membres de les Forces Armades, que denuncien que estan molt lluny de les nòmines dels membres de la. A més, van enviar cartes als grups parlamentaris perquè incloguin en els Pressupostos per al pròxim any una primera pujada de 160 euros per a tots els militars.Aquesta reivindicació ha estat traslladada aquest dijous als alts càrrecs del Ministeri per tots els portaveus de l'oposició i les associacions han manifestat la seva "indignació" davant de la negativa de la ministra i han avançat que es plantegen noves iniciatives "de pressió". A més, denuncien que Robles "no vol" reunir-s'hi i recorden que forma part d'un Govern que es considera "garant del diàleg social". Ade "mirar cap a una altra banda" davant les seves reivindicacions i qüestionen la seva "qualitat democràtica".

