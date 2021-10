Aragonès manté que el Govern aprovarà els pressupostos a principis de novembre tot i els recels de la CUP

El president de la Generalitat,, ha afirmat que el Govern aprovaràel projecte de pressupostos de 2022. D'aquesta manera, preveu mantenir els terminis inicialment previstos tot i els recels mostrats per lade cara a donar suport als comptes públics. Des de la Seu d'Urgell, on ha inaugurat la 32a Trobada Empresarial al Pirineu en la qual hi participen unes 600 persones, el líder de l'executiu català ha dit que cal "cuidar" i "treballar" la diversitat que hi ha darrere de la majoria parlamentària que el va investir president i que hi estan dedicanten aquesta línia. Així, l'objectiu és que el Parlament de Catalunya puguiAragonès ha detallat que una societat plural necessitai ha destacat que aquesta ha estat sempre la seva voluntat. La qüestió dels comptes públics ha sortit arran d'una pregunta del públic sobre si el projecte de transformació del Govern es podrà dur a terme, tenint en compte que és una aposta que va més enllà d'aquesta legislatura. En aquest sentit, el president del Govern ha dit que mínim caldrà una dècada per dur-lo a terme i ha detallat que els eixos principals tenen a veure amb la transició verda, feminista, social i democràtica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor