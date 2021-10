ERC facilita a Colau el primer pas per l'aprovació dels pressupostos de Barcelona

El ple de l'ha aprovat provisionalment les ordenances fiscals amb els vots favorables dei eli l'abstenció d'. Aquest és el primer pas per aprovar els pressupostos de 2022. Les noves ordenances, segons ha detallat l'Ajuntament, han de servir per superar la situació generada per la pandèmia i reactivar l'economia. Entre d'altres, la proposta aprovada es basa en la congelació dels tributs municipals i l'aplicació de bonificacions en l'àmbit ambiental. "Amb la situació actual no poden quedar diners al calaix", ha dit el tinent d'alcaldea través de Twitter.El tinent d'alcaldeha dit que les ordenances es presenten amb l'objectiu d'"enfortir" les polítiques de l'Ajuntament i "lluitar contra les desigualtats", lluitar contra el canvi climàtic amb una "fiscalitat verda" i donar suport a la petita economia. "Tenim la voluntat de mantenir el 75% de bonificació de les terrasses per ajudar a la restauració, de mantenir la bonificació del 30% de l'IBI a la indústria que apliqui sostres solars i la fiscalitat congela els impostos a la ciutat de Barcelona", ha dit el líder del PSC a Barcelona, que ha assegurat que la pressió fiscal de la capital catalana està per sota de la de Madrid.Des d'ERC, el regidor, ha criticat que Collboni no s'hagi centrat en les ordenances. "Estem en un moment de canvi, hem de dibuixar la ciutat dels propers 20 anys", ha dit, i ha assegurat que les ordenances són una "eina" per fer política, clau en un moment post-pandèmia. El regidor ha lamentat els incompliments del govern municipal i ha demanat que la fiscalitat serveixi per "fomentar la sostenibilitat de la ciutat". Pel que fa a les terrasses, Castellana ha assenyalat el canvi de discurs en les terrasses. "Farem una abstenció per permetre el debat, però som molt lluny i haurem de parlar molt", ha dit.La regidora, de Junts, ha deixat clar que el grup està "llunyíssim" de les ordenances i ha criticat que s'hagi donat prioritat a "socis preferents". "Les ordenances no donen cap esperança a les famílies ni a l'activitat econòmica. Són les mateixes ordenances que s'haurien portat si no hi hagués hagut pandèmia", ha dit Artadi, que ha demanat "suport i acompanyament" a la ciutadania i a les empreses. La regidora de Junts ha dit que l'Ajuntament no té "empatia" amb les famílies i ha assenyalat els "incompliments" del govern municipal, com ara la taxa de recollida de residus.

