Salut incorporarà nutricionistes als CAP, un per cada 50.000 habitants

La secretària de Salut Pública,, ha anunciat aquest divendres en una entrevista a Catalunya Ràdio que el Departament de Salut incorporarà nutricionistes als centres d'atenció primària (), amb una ràtio d'un per cada 50.000 habitants. És una proporció similar a la dels psicòlegs comunitaris que preveu el pla de benestar emocional del Govern.Segons Cabezas, “és una cosa que està plantejada i començarà molt aviat perquè tenim un pla per fer-ho” i servirà per evitar l’obesitat infantil. En aquest sentit, ha explicat que el nivell socioeconòmic o la formació de les famílies influeixen en la prevalença d'aquest problema de salut. Per exemple, al barri de La Mina hi ha nou cops més obesitat que a Sarrià-Sant Gervasi.“S’han de fer mesures que van fora del que és el consell de la consulta, que influeix i funciona, però té un paper petit i no és suficient”, ha insistit Cabezas, favorable als límits publicitaris a les begudes ensucrades que ha decidit posar el govern espanyol. La doctora ha recordat que, “no és cap aliment”, i impacta directament en l’obesitat.

