El certificat Covid fa pujar la vacunació entre els joves

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que s'ha detectat un "petit" repunt dejuvenil arran de l'aplicació delper entrar a les discoteques i sales de concerts.Actualment, la vacunació arriba aldels joves d', una franja on ha reconegut que encara es pot millorar. Cabezas ha asseverat que no s'arribarà al 100% de la població vacunada i l'objectiu és arribar a un mínim del 85%. Ara per ara entre la població de més de 12 anys hi ha un 83,5% de vacunats amb pauta completa.Sobre l'ús del, ha explicat que han encarregat un informe també al comitè científic assessor i esperaran a rebre'l.Sobre la, Cabezas s'ha mostrat prudent i ha demanat "no impacientar-se" ja que ha recordat l'"èxit" d'haver mantingut les escoles obertes durant tot el curs passat. L'objectiu és que l'actual sigui "el més normal possible".En termes generals, Cabezas ha dit que encara no es pot dir que la pandèmia per la covid-19 estigui estabilitzada i ha demanat esperar "una mica més", especialment tenint en compte que ara comença l'època amb més incidència dels virus respiratoris.​​

