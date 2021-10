El túnel de Glòries en sentit Besòs obrirà el 6 de novembre

Tot a punt a Barcelona per l’entrada en servei de la banda del, que permetrà alliberar part de l’espai que els vehicles ocupen a la superfície. La previsió és que aquesta infraestructura s’obri al trànsit de sortida de Barcelona el pròxim 6 de novembre.El, està previst que entri en funcionament a principis del. D’aquesta manera els pròxims mesos finalitzarà una de les obres de més complexitat tècnica que s’han dut a terme a la ciutat i de gran rellevància històrica i veïnal.Aquests darrers dies s’han estat realitzant les tramitacions necessàries i prèvies a l’obertura del túnel en sentit Besòs per assegurar que es posa en marxa amb les màximes garanties a tots els nivells. Es tracta de qüestions relacionades amb la connectivitat i la seguretat d’aquesta infraestructura, que requereixen la intervenció i les comprovacions dels Bombers de Barcelona i dels operadors de túnels.La previsió és posar la infraestructura en marxa la. A última hora del divendres la Guàrdia Urbana iniciarà els desviaments de trànsit i començaran els treballs d’implantació de la nova configuració viària. Si les condicions meteorològiques ho permeten, la previsió és finalitzar-los totalment al llarg de la nit, moment en el qual ja hi podran accedir els primers vehicles. L’objectiu és que el túnel en sentit Besòs estigui plenament operatiu al voltant de les 6.00 hores del dissabte 6 de novembre.A partir del dissabte 6 de novembre, l'es faràde les Corts Catalanes, a l’alçada del carrer de Padilla. El túnel donarà servei a tots els vehicles que vagin en direcció Badalona/Mataró (C-31) i/o als que hagin d’agafar la sortida del carrer Bilbao. Els vehicles que accedien a la C-31 des del carrer Llacuna ja no ho podran fer des d’aquest punt i hauran d’anar a buscar el tronc central de la Gran Via des de la incorporació del carrer Selva de Mar, passant pel carrer Perú.Pel que respecta al, la mobilitat sempre s’articularà a través dels carrers de l’entorn del parc de les Glòries. Concretament, s’haurà d’utilitzar el carrer Castillejos (sentit mar), Bolívia (sentit Besòs), Badajoz/Independència (en sentit muntanya) i Aragó (en sentit Llobregat). Tot i així, de moment, i fins que no s’obri el túnel d’entrada a la ciutat, els vehicles que es desplacin en sentit Llobregat podran continuar travessant pel mig de la plaça.El carril de la dreta del tronc central de la Gran Via, a l’altura del carrer Padilla es desviarà obligatòriament per enllaçar amb el carrer Castillejos. El lateral mar de la Gran Via serà exclusiu per a bus, taxi i veïns en el tram Ciutat de Granada a Rambla del Poblenou, i també en el tram de Marina a Padilla. Des del carrer Castillejos els vehicles no podran accedir a la Gran Via.Pel que fa als altres modes de transport, els autobusos interurbans que circulin en sentit Besòs hauran de creuar per l’interior del túnel i els urbans ho faran per la superfície de la plaça, igual que les bicicletes i els vianants, tot i que els seus recorreguts s’hauran d’anar adaptant a les diferents fases d’obres vinculades al projecte de Canòpia.

