La confessió del responsable de l'arma que va disparar Alec Baldwin que revela la situació de l'accident

El terrible accident que va commocionar Hollywood comença a aclarir-se del tot. L'actorva matar de manera accidental la directora de fotografiai va ferir el directoral rodatge de Rust, pels trets d'una arma que no hauria d'haver estat carregada. Les indagacions de les autoritats fan que a poc a poc vagin sortint més detalls a la llum sobre el cas. La novetat més important de les últimes hores és que l'assistent que va lliurar la pistola a Baldwin, que contenia munició en lloc de bales de fogueig,Segons el, l'assistentva declarar als investigadors com funcionaven al rodatge: ell "revisava el canó a la recerca d'obstruccions" i després l'armera Hannah Reed-Gutierrez "obria el carregador i feia girar el tambor" abans d'anunciar que l'arma estava "freda" o buida a la resta de l'equip. Així doncs, podien gravar. I això no es va produir el dia de l'accident.Després del tiroteig, Halls va declarar queNo obstant això, Halls va assegurar que només hi havia tres cartutxos quan ell va revisar l'arma abans de la tragèdia. Els investigadors van trobar a l'escena tant bales falses com reals. "Determinarem com van arribar allà aquestes bales reals i per què hi eren, perquè no haurien d'haver estat allà", han advertit els investigadors.El mitjà especialitzatva descobrir aquesta setmana que l'assistent ja va ser acomiadat el 2019 d'un altre rodatge per haver estat el culpable d'un incident amb una arma de foc que es va disparar sola.L'home va participar anteriorment en el rodatge de, cinta que està prevista que s'estrena el 2022, on també era assistent de direcció. Durant la filmació d'aquesta pel·lícula, un membre de l'equip de so va patir una ferida lleu quan una pistola es va disparar de manera accidental. Això va provocar el seu acomiadament immediat, tal com ha confirmat un dels productors del film a Deadline.​​

