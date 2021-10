Detectats 14 casos de la variant Delta plus a Catalunya

CONTAGIS 1.003.179 (+591) INGRESSATS 325 (-4) UCI 90 (-1) DEFUNCIONS 24.008 (+1) Rt 1,03 (-0,01) REBROT EPG 48

(+1) VACUNACIÓ DOSI 1 5.976.307 (+3.503) DOSI 2 5.138.847 (+3.571) Actualització: 29/10/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.976.804 (+3.503) 84,8% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.871.333 (+4.020) 83,2% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 36.599 (-4.030) Actualització: 29/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.391.257 (+204) REBUIG A LA VACUNA 102.898 (+99) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.861.727 Dosis Moderna/Lonza: 1.361.577 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.176 Dosis Janssen: 347.793 Actualització: 26/10/2021

Catalunya ha detectat 14 casos deentre setembre i octubre, segons ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Quatre dels casos s'han detectat en les dues darreres setmanes, i la nova variant representa entre l'1% i el 3% de les mostres sequenciades, "poc i de manera força sostinguda".Mentrestant, la pandèmia continua estable a Catalunya, pel que fa a la pressió hospitalària. Ara per ara hi ha 325 hospitalitzats (-1) i 90 persones a les UCI (-1), a deu ingressos del llindar del Govern per estendre l'aplicació delen bars i restaurants, centres esportius i espais culturals.En les últimes 24 hores s'han declarat 591, que deixen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.003.179. Salut ha notificati la xifra de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.008 persones.Pel que fa a, baixa fins a 1,03 (-0,01) i elcreix un punt, fins a 48. L'1,70% de les proves realitzades han donat positiu. Laa catorze dies puja suaument de 47,19 a 48,48, mentre que a set dies puja de 24,21 a 25,03 casos per 100.000 habitants.3.503 persones han rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid, mentre que 3.571 han rebut la segona. Al voltant delde la poblacióvacunal contra el coronavirus. Hi ha 182.728 catalans que han rebut la tercera dosi.​​

