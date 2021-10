El cas del suposat crim en una plantació de marihuana de les, a la comarca de les Garrigues, comença a agafar aires de pel·lícula de Narcos. El cos sense vida de, un jove barceloní de 20 anys que vigilava el cultiu, encara no ha aparegut i els Mossos d’Esquadra han aturat la recerca per intentar recopilar més informació.La Mañana explica que un dels homes que es va presentar a la comissiaria adel noi va contactar amb unaseva per donar-li la tràgica notícia: “No t’espantis, però al Pol l’han assassinat”, li va dir, segons apunta el rotatiu.Fonts de la investigació apunten aque les dues persones que es van presentar a la comissaria a denunciar la troballa del cosa fer-la efectiva, i que el cos sense vida del jove va serLa policia l'ha estat buscant, situada a les proximitats del cementiri de la capital de les Garrigues i s'han fet servir drons per la recerca, sense èxit. També hi ha participat efectius de laque han buscat en diversos punts del canal d'Urgell. En total unspolicials.Els tres homes que van denunciar dissabte el suposat assassinat van quedar detinguts com a responsables de la plantació de marihuana i jaamb càrrecs. Segons fonts policials, s'ha denunciat la desaparició del jove que podria haver estat assassinat i del qual no es troba el cadàver. Així mateix, alguns amics seus van participar dilluns en la recerca del cos. Els Mossos també han trobat el cotxe del suposat mort en les darreres hores, però de moment no hi ha cap rastre del desaparegut.La recerca estava concentrada entorn de la finca on hi havia la plantació, prop del cementiri de les Borges Blanques, en una masia rural. Els mossos van sobrevolar ambtot l'entorn i en paral·lel, la unitat subaquàtica va inspeccionar diversos trams del canal d'Urgell, entre la capital de les Garrigues i Juneda, a la zona de l'entorn natural dels 9 salts i també la banqueta del canal. Igualment, també es va desplegar la unitat canina amb diversos gossos rastrejadors per mirar de trobar el cos.

