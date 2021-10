Presó per a tres dels quatre policies locals de Llinars del Vallès per tràfic de marihuana

El jutjat de Granollers ha dictat presó provisional per a tres dels quatredetinguts pels Mossos per la presumpta participació en una xarxa de tràfic de marihuana, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Al costat dels tres policies, sis persones més del total de 15 detingudes també han anat a presó. Pel que fa als altres sis, han estat deixats en llibertat provisional amb diferents mesures cautelars, des de la personació periòdica a la retirada de passaport i la prohibició de sortir del país. Segons El Periódico, al quart agent no se'l vincula amb la trama però se l'investiga per un robatori amb força que els Mossos van descobrir mentre investigaven el primer cas.La causa està oberta perde salut pública, pertinença a organització criminal, prevaricació administrativa, robatori amb força, blanqueig de capitals, falsedat documental, suborn, tortura, detenció il·legal i revelació de secrets, entre d'altres.Els Mossos d'Esquadra han fet balanç aquest dijous de l'operatiu, que ha acabat amb elsesmentats,mb els escorcolls respectius, més de 100.000 euros intervinguts i comís de marihuana i de diverses armes de foc. Hi van participar més de 400 agents.El cos policial també ha indicat que un dels policies locals dirigia presumptament. Altres detinguts feien tasques de jardineria i manteniment dels locals. La investigació es va iniciar l'any 2020.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor