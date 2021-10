El Govern homenatja Pau Casals a Ginebra, seu europea de l'ONU

El, un dels cinc quartets de corda més reconeguts a nivell mundial, ha homenatjat aquest dijous al vespre el músicen un emotiu concert a, a, la ciutat que acull la segona seu de lesal món. El concert, organitzat per la delegació del Govern a Suïssa s'ha fet per commemorar els 50 anys de l'estrena de l'Himne per les Nacions Unides compost per Pau Casals, la seva condecoració amb la Medalla de la Pau i el seu històric discurs "I am a Catalan".En el seu parlament, la consellera d'Acció Exterior,, ha recordat la figura del mestre i ha remarcat la seva lluita per la pau. El teatrede Ginebra s'ha omplert en l'homenatge que ha volgut fer l'executiu català al mestre violoncel·lista a Suïssa, coincidint amb l'aniversari dels 50 anys del seu històric discurs a l'assemblea de les Nacions Unides, en agraïment per haver rebut la medalla de la pau.L'any 1971 Casals tenia 94 anys i era reconegut com un músic universal. Forçat a deixar Catalunya arran de la victòria dea la, Casals va decidir no tocar en cap país que hagués legitimat el règim franquista. En el seu històric discurs "", Casals va explicar com, al segle XI, a Catalunya es va formar el primer parlament en les assemblees de pau i treva que, de forma pionera, van posar límits als abusos de la guerra. El règim franquista va silenciar aquell discurs, però la premsa estrangera en va fer ressò i Casals va donar a conèixer mundialment laAmb el concert d'aquest vespre, el Govern vol reivindicar la figura de Pau Casals, els valors de pau, drets humans i llibertat que va universalitzar i, al mateix temps, fer valdre el compromís delamb el. En el seu discurs, Alsina, ha definit Casals com "un delsper la seva excel·lència, reconeguda mundialment, però també com a patriota, dedicant la seva vida a defensar la pau i els drets humans a través de la música".A banda d'aquest concert homenatge, el Govern i latreballen en el rodatge del documentari '', un projecte audiovisual que s'estrenarà l'any vinent amb "documents històrics, materials inèdits i entrevistes a personalitats i testimonis".

