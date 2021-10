La pugna pel lideratge de Junts a Sant Cugat: tres perfils per recuperar l'alcaldia

Aquest dijous el regidorha estat el protagonista de la sorpresa del dia . El santcugatenc ha anunciat que també té la intenció de postular-se a lesdel partit perde cara a les pròximes. Trenta anys trepitjant el carrer des del periodisme local, i amb picades d'ullet al PDECat, l'avalen com a. Tot i això, no ho tindrà fàcil.Aquesta voluntat des'haurà d'enfrontar en la cursa de les primàries a l'. L'actualde la formació local ja va anunciar abans de l'estiu la seva voluntat de presentar-se als comicis i recuperar l'alcaldia que va perdre el 2019 contra les esquerres de la ciutat (ERC-PSC-CUP). Un cop dur que va posar fi al regne convergent després de 32 anys d'hegemonia invicta. Sonoraque va jugar un paper clau en el pacte posterior de Junts i el PSC per governar plegats a la DiBa i impedir la presidència republicana.Per la seva banda, l'economista de JxSTC, també ha posat el seu nom sobre la taula . Exregidor d'Unió Democràtica (UDC) i fundador de Demòcrates, l'any 2019 va abandonar el seu grup per sumar-se a les llistes de JxSTC. Amb un perfil veterà més tècnic i amb contactes en l'entorn empresarial, esdevé un delsdel partit.Tot i que encara queden mesos perquè s'iniciï la campanya d'on ha de sortir el guanyador de les primàries -s'espera que sigui durant el primer trimestre de 2022-, la. Les opcions perquè el vencedor de les primàries esdevingui elde la ciutat són reals. Malgrat tot, la carrera tan sols acaba de començar i els afiliats hauran d'escollir el millor perfil perque no té cap intenció de tornar a entregar les claus del consistori.

