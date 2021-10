Tens un iPhone? Et poden hackejar només amb un missatge de text: així se soluciona

La privacitat és una de les barreres més preuades per als usuaris d'internet. Encara que sigui un contrasentit, les persones necessiten garanties de la seva privacitat a través dels seus dispositius, en especial dels mòbils. Apple es vanagloria de ser la companyia amb el millor servei possible en aquesta qüestió... però el New York Times ho posa en dubte. Encara que la privacitat sigui un dels seus lemes publicitaris, el prestigiós rotatiu posa en escac la seguretat dels mòbils iPhone.



Ben Hubbard, periodista del NYT, demostra que un pirata informàtic va poder accedir al seu mòbil amb només un missatge de text que no va obrir mai. El corresponsal del diari a l'Orient Mitjà va consultar amb l'institut d'investigació de software espia Citizen Lab perquè creia que li havien assaltat el mòbil. Allà, evidentment, hi tenia molta informació confidencial i d'alt risc. L'institut va confirmar-li les seves sospites: li havien hackejat el mòbil.

Un atac de zero clics. Aquesta és la conclusió de Citizen Lab al voltant de l'atac que va rebre Hubbard al seu telèfon mòbil entre el 2020 i el 2021.als pirates informàtics. És un sofisticat mètode que agafa desprevinguts els usuaris, perquè no poden evitar-lo: ni descartant clicar l'enllaç es pot escapar de l'atac.Citizen Lab va contactar amb Apple per prevenir la companyia d'aquesta vulneració del sistema operatiu. Els enginyers de la responsable dels iPhone van desenvolupar una actualització general que permetia tapar aquesta fuga del sistema. Per això mateix és molt important quei que estiguin sempre pendents de les actualitzacions futures per part d'Apple. La privacitat pot ser vulnerada si la seguretat no està garantida.