Es perd a la muntanya i no despenja a l'equip de rescat perquè no coneix el número

El costum de no agafar un número de telèfon desconegut pot jugar males passades. És el que li ha passat a un, als Estats Units, que es va perdre a la muntanya de matinada. Els equips d'emergència van rebre la trucada que l'individu no havia tornat i van començar la recerca.L'home va rebre, però no va despenjar perquè no coneixia el número de telèfon. Davant l'absència de resposta de l'excursionista, els equips d'emergència van iniciar una cerca per les zones més recorregudes per excursionistes desorientats.Finalment la història va acabar amb final feliç, ja que l'home va tornar al seu allotjament 24 hores més tard d'haver començat l'excursió. Desconeixia que l'estaven buscant durant gairebé dues nits consecutives.Els serveis de rescat del parc de, on es va perdre l'excursionista, han fet aquest avís per evitar que torni a passar: "Si vostè està endarrerit segons el seu itinerari, i comença a rebre repetides anomenades d'un número desconegut, si us plau, contesti el telèfon; Pot ser un equip de rescat que mira de confirmar si està fora de perill".​​

