Joan Font, de Bon Preu, deixa el patronat de la UVic

El director general del grup Bon Preu t, ha deixat el patronat de la, l'entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ().Tal com ha pogut saber, en el passat ple del patronat, el 14 d'octubre, l'empresari va expressar aquesta voluntat mitjançant una carta. Laencara no s'ha formalitzat, ja que ha de tornar a passar per sessió plenària. La data no està establerta.Consultat per aquest diari, Font ha confirmat que deixava el càrrec, però ha declinat explicar-ne els. En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat la, que només confirma la renúncia del director general de Bon Preu. L'empresari va entrar com aal patronat de la UVic el desembre de 2013. Per tant, hi haurà estat gairebé vuit anys.Font s'ha implicat en altres. Presideix, un grup d'empresaris d'Osona i el Ripollès per promoure el desenvolupament econòmic del territori i que aposta per la creació de coneixement a la UVic finançant la captació de talent internacional. I en clau catalana, també va formar part del

