Vídeos | Els millors moments de Xavi amb el Barça

Debut amb gol

Vaselina per guanyar el Clàssic

Humiliació al Santiago Bernabéu i camí cap al triplet

Tocant el cel a Roma

Gol, exhibició i maneta contra el Reial Madrid

Wembley, un altre cop

Comiat aixecant el triplet com a capità

és des d'aquest divendres el nou entrenador del. El tècnic terrassenc comença un nou projecte amb el club de la seva vida, allà on va fer història com a jugador guanyant 25 títols -entre els quals hi ha quatre- durant les 17 temporades que va formar part del primer equip.Xavi va formar part d'una generació de futbolistes que ja són història del, però també del futbol mundial. Juntament amb llegendes com, Xavi va ser l'essència d'una idea de joc que sempre ha caracteritzat l'equip blaugrana, la dei la de, que ara ell mateix voldrà reproduir com va fer sobre el terreny de joc. Repassem a continuació els millors moments de Xavi amb la samarreta del Barça.La història de Xavi amb el primer equip del Barça va començar un 18 d'agost de 1998, amba la banqueta. Era un partit d'anada de la Supercopa d'Espanya contra eli el debut del terrassenc no va poder ser millor a nivell individual: titularitat i gol, tot i que el partit va acabar amb derrota i el Barça acabaria perdent aquest trofeu.El Barça no acabaria guanyant aquella Lliga, però la victòria al Bernabéu el 28 d'abril de 2004 forma part de la història de Xavi per un gol icònic. Al minut 86 i amb 1-1 al marcador, una combinació màgica Xavi--Xavi feia caure la balança a favor del Barça. La rematada dedel jugador català és un dels seus gols més recordats.El 2 de maig del 2009 el Barça feia un partit que es podria catalogar de perfecte. Amb un contundentel Madrid queia humiliat aldavant d'un Barça al qual no el parava ningú. I això que els blaugranes arribaven amb dubtes al Clàssic, amb una mala ratxa i amb els blancs molt a prop d'atrapar-los a la classificació de la Lliga. Però, tot i que el Madrid va marcar primer, aquell equip no el parava ningú, i a Xavi tampoc. Tres assitències -a Puyol per l'1-2, apel 2-4 i a Messi pel 2-5- i una pilota robada al mig centre per fer l'1-3.L'obra mestra de Guardiola entrava a la història el 27 de maig del 2009, amb la final de Champions a. Llavors, els blaugranes s'enfrontaven alde, campió europeu l'any anterior. Xavi va ser l'encarregat de posar un centre pràcticament perfecte al cap de Messi perquè l'argentí fes el segon i definitiu gol. El terrassenc també va ser nomenat com a jugador de la final pels jutges de la UEFA.Un dels millors partits del Barça de Pep Guardiola és elcontra el Reial Madrid alel 29 de novembre de 2010. Xavi va ser l'encarregat d'inaugurar la maneta històrica als blancs, però el més destacable d'aquell dia és que el terrassenc participa en la fabricació de gairebé tots els gols blaugranes. L'exhibició individual i col·lectiva d'aquell dia encara perdura en la retina dels aficionats culers.El Barça guanyava la seva quarta Champions -la tercera de Xavi- un 28 de maig del 2011 a un escenari màgic per tots els blaugranes,, on casualment el seu predecessor a la banqueta del Barça va marcar aquell espectacular gol de falta l'any 1992 que va significar el primer títol europeu de la història del club. Aquella final també és d'aquells partits gairebé perfectes del, i com no podia ser d'altra manera, amb Xavi de protagonista en les assistències del primer i del segon gol.Impossible d'imaginar un millor comiat que el que va tenir Xavi amb el Barça.en la mateixa temporada -per segon cop pel jugador i pel club- i com a capità. Tot i que ja no era titular indiscutible, Xavi va posar el toc de màgia que encara mantenia per perfeccionar el magnífic equip de, amb aquella espectacular davantera de Messi,

