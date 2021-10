Catalunya donarà 600.000 euros en ajuda humanitària a l'Afganistan

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert,, ha anunciat aquest dijous una aportació de gairebé 600.000 euros d', segons ha anunciat aquest dijous durant una visita oficial a Suïssa en què també commemorarà l'aniversari del discurs de Pau Casals. “L'objectiu és seguir reforçant les polítiques en l’àmbit de la cooperació”, ja que, segons Alsina, “aquest és un Govern que vol participar de les solucions als reptes globals i materialitzar la nostra actuació amb col·laboracions i aportacions a entitats i agències de l’ONU”.La consellera ha alertat que la catàstrofe humanitària al país asiàtici ha fet una crida a “moure’ns ràpid i a contribuir en els programes que tenen capacitat d’acció real sobre el terreny”, com ara el PMA o l’ACNUR.“La voluntat amb aquestes ajudes és reafirmar el nostre compromís sempre en la mesura de les nostres possibilitats i posar el nostre gra de sorra en la resolució d’una catàstrofe humanitària que ens preocupa molt”, ha afirmat. La consellera també ha recordat la voluntat de Catalunya d’afganeses. Per a Alsina, Catalunya “ha mostrat tenir la capacitat i les xarxes necessàries per fer-ho".Els 600.000 euros destinats a la cooperació amb l'Afganistan són ajuts al Programa Mundial dels Aliments (PMA) de les Nacions Unides i a l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), organismes multilaterals de llarga trajectòria a la zona.Les dues intervencions, finançades per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de Catalunya, serviran, d’una banda, per millorar les condicions de vida de les poblacions més vulnerables al país i, de l’altra, per protegir la població afganesa refugiada a la República de l’Iran. L’ACCD també prepara actuacions a Catalunya orientades a la informació, la reflexió i l’acció ciutadana.

