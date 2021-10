Condemnen l'exalcalde d'Alcarràs a tres mesos d'inhabilitació per l'1-O

Estat represor.....

Per Samurai el 28 d'octubre de 2021 a les 14:53 0 0

Los fascistas y corruptos quieren retenernos a fuerza de porra y cárcel, y por ahí no van bien.... En Spanyistán se practica el TERRORISMO DE ESTADO contra Catalunya. Porqué tenemos que seguir aguantando las putadas de esta judicatura obsoleta, franquista y fascista, lameculos de la derechona irredenta y sus corruptos?.... La mayor aberración democrática del siglo XXI se produjo el 1-10-2017 cuando las fuerzas de ocupación españolas, los "famosos piolines" venidos de todos los rincones del país, al grito de "a por ellos", aporrearon vilmente a viejecitas y gente indefensa en Catalunya, por el terrible "delito" de querer votar, dejando más de mil personas heridas de diversa consideración. A estos "valientes", se les condecoró, subió el sueldo y dio vacaciones pagadas por su "heroica" actuación frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las "temibles" papeletas. Esto, sin duda alguna, pasará a los anales de la historia de la "democracia" española fascista, corrupta y represora..... La imagen internacional que se extendió por los diferentes medios de comunicación, se estaba haciendo muy complicada de justificar: agentes pegando a votantes pacíficos, aunque lo que estuvieran haciendo fuera considerado ilegal. Estabamos bajo el mandato del Partido Podrido y el corrupto Rajoy..... Desde hace demasiado tiempo en Spanyistán tenemos PRESOS POLITICOS. Intolerable y vergonzoso..... A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus esbirros de la guardia civil, esa "policía política" al mismo nivel o peor que la tristemente famosa "Stasi" de la RDA. Si me pegan, me divorcio........ CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!