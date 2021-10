El TC confirma la condemna de Forcadell per sedició

El(TC) ha rebutjat sense unanimitat el recurs d'empara dei ha ratificat, així, la sentència delque va condemnar l'expresidenta del Parlament de onze anys i mig de presó per unde sedició. L'alt tribunal no ha pogut mantenir la unanimitat i hi ha hagut dos vots particulars dels magistrat, considerats del sector progressista. El ple del tribunal ha volgut resoldre aquest recurs abans de ser renovat en les pròximes setmanes.La sentència, que ha estat redactada pel magistrat, nega que l'actuació de Forcadell durant la tardor de 2017 estigui protegida per laparlamentària, que no pot emparar actuacions de la cambra o dels seus òrgans que queden marge del dret i de l'exercici de les funcions que tenen d'acord a la Constitució i l'Estatut. Aquesta era un dels recursos més complicats que havia de resoldre el TC.D'aquesta manera, l'expresident del Parlament ja pot portar la sentència de l'1-O al(TEDH) d'Estrasburg, com han fet Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull. Encara falten per resoldre els recursos d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn. Fonts jurídiques consultades sostenen que el TEDH esperarà a tenir totes les demandes dels líders de l'1-O abans de comunicar si les admet a tràmit o no. L'independentisme confia que Estrasburg anul·li la sentència del procés i condemni Espanya.

