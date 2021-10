CaixaBank guanya 4.801 milions els nou primer mesos del 2021 amb la fusió de Bankia

El grupha tancat els nou primers mesos de l'any amb un, que incorpora els impactes extraordinaris associats a la fusió amb, com l'aportació comptable de 4.300 milions del fons negatiu de comerç i el cost de 1.521 milions de l'ERO i altres despeses de la integració.Sense aquest element derivat de la fusió, CaixaBank ha guanyat 2.022 milions d'euros entre gener i setembre, per sobre dels 726 milions del mateix període de l'any passat, molt marcat perEn el tercer trimestre, CaixaBank ha guanyat 620 milions, que pugen fins als 744 si s'exclouen els 124 milions d'extraordinaris derivats de la fusió. El resultat és un 2,5% per sota del nivell del segon trimestre.que es calcula incorporant el resultat de Bankia previ a la fusió i excloent els extraordinaris, és de 2.087 milions d'euros, respecte als 906 del mateix període de l'any passat.L'entitat va assolir en eld'any un benefici ajustat dedavant els 205 milions del mateix període de l'any passat, que va estar del tot condicionat pels efectes de la crisi pandèmicaEl resultat incorporant Bankia a partir del segon trimestre es va situar en els 4.181 milions un cop comptabilitzats els impactes extraordinaris de la fusió, l'aportació positiva neta a efectes comptables de 4.300 milions pel fons negatiu de comerç i la negativa de 1.397 milions del procés de reestructuració de personal i altres despeses associades a la integració.La institució financera arriba al darrer trimestre de l'any després d'haver complert la primera etapa del projecte de fusió amb Bankia i de l'al qual va arribar amb els, acord que es va traduir en la. Des de la cúpula de l'entitat s'ha anat insistint en la fortalesa del balanç en un entorn molt complex per al sector.El proper mes de novembre culminarà tot l'itinerari de la fusió entre totes dues entitats amb la, la darrera fase per culminar tot un procés que ha durat vuit mesos, un període molt curt per la complexitat que suposa. És, per tant, a punt de concloure un trajecte que ha comportat, a més de la integració tecnològica, la integració d'equips i de model de negoci.

