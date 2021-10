CaixaBank demana que la reforma laboral sigui «consensuada» entre sindicats i patronal

El conseller delegat de CaixaBank,r, ha demanat que lasiguiamb treballadors i empresaris "perquè perduri en el temps". Ha destacat que el protagonisme l'han de tenir els agents socials. Gortázar ha assenyalat que elactual "ha funcionat i ha creat molts llocs de treball", però també ha generat "un, el que no és bo per a les persones". Una reforma que ajudi a reduir aquest problema serà "positiva", ha dit el conseller delegat en la roda de premsa de presentació de resultats de l'entitat.El conseller delegat ha assegurat que laés "forta" i que "és important que el creixement es mantingui". "Estem de sortida d'aquesta crisi", ha assegurat, tot assenyalant també la "notable, amb un increment dels" i les dificultats de la cadena de subministraments global, que pot reduir el ritme de creixement els propers mesos. Gortázar ha demanat que en aquest context és clau "que la, monetària i fiscal continuin ajudant" a la recuperació.El grupha tancat els nou primers mesos de l'any amb un, que incorpora els impactes extraordinaris associats a la fusió amb, com l'aportació comptable de 4.300 milions del fons negatiu de comerç i el cost de 1.521 milions de l'ERO i altres despeses de la integració.Gortázar ha fet un balanç "molt positiu dels nou primers mesos de l'any" i ha destacat com a aspectes rellevants "la, i elque discorre de forma ràpida, adequada i en línia amb el que estava previst". Gortázar ha explicat que "tota l'organització està molt centrada en l'execució final de la integració després de sis mesos en els que s'ha avançat decisivament en tres àrees clau: la".Sense l'element derivat de la fusió, CaixaBank ha guanyat 2.022 milions d'euros entre gener i setembre, per sobre dels 726 milions del mateix període de l'any passat, molt marcat perEn el tercer trimestre, CaixaBank ha guanyat 620 milions, que pugen fins als 744 si s'exclouen els 124 milions d'extraordinaris derivats de la fusió. El resultat és un 2,5% per sota del nivell del segon trimestre.Una dada rellevant és que el grup CaixaBank consolida el seuen més ded'euros.d'euros, un 46,2% més després de la incorporació de Bankia.que es calcula incorporant el resultat de Bankia previ a la fusió i excloent els extraordinaris, és de 2.087 milions d'euros, respecte als 906 del mateix període de l'any passat.L'entitat financera, que va pactar unamb els treballadors el mes de juny,i el tancament de 480 oficines. Segons ha informat CaixaBank a la CNMV, l'ERO generarà un estalvi d'uns 250 milions d'euros anuals a partir de l'any vinent, dels que 220 són despeses de personal. Per aquest any, quan ja han començat les sortides, l'estalvi serà d'uns 65 milions d'euros abans d'impostos, i la majoria es materialitzaran en l'últim trimestre.En relació a l'evolució del banc, Gortázar ha explicat que "un cop més aconseguim un bon resultat en un entorn de tipus que exerceix una gran pressió sobre els marges al mantenir estables els ingressos a causa del nostre model de negoci, molt diversificat, a la intensa activitat comercial i a una més gran escala".A més, elde CaixaBank ha assenyalat que "laes manté molt continguda, amb una ràtio per sota dels grans bancs a Espanya i amb un bon comportament de pagament de les moratòries i dels préstecs amb aval de l'ICO". La ràtio de morositat se situa en el 3,6%, el mateix nivell en què es trobava el mes de juny passat. Respecte al desembre del 2020, ha pujat tres dècimes per la integració.Gortázar ha destacat laen els principals productes, amb un 25,3% de dipòsits a llars i empreses, i un 24,7% en fons d'inversió, amb un 21,6% de crèdits al consum.L'entitat va assolir en eld'any un benefici ajustat dedavant els 205 milions del mateix període de l'any passat, que va estar del tot condicionat pels efectes de la crisi pandèmicaEl resultat incorporant Bankia a partir del segon trimestre es va situar en els 4.181 milions un cop comptabilitzats els impactes extraordinaris de la fusió, l'aportació positiva neta a efectes comptables de 4.300 milions pel fons negatiu de comerç i la negativa de 1.397 milions del procés de reestructuració de personal i altres despeses associades a la integració.La institució financera arriba al darrer trimestre de l'any després d'haver complert la primera etapa del projecte de fusió amb Bankia i de l'al qual va arribar amb els, acord que es va traduir en la. Des de la cúpula de l'entitat s'ha anat insistint en la fortalesa del balanç en un entorn molt complex per al sector.El proper mes de novembre culminarà tot l'itinerari de la fusió entre totes dues entitats amb la, la darrera fase per culminar tot un procés que ha durat vuit mesos, un període molt curt per la complexitat que suposa. És, per tant, a punt de concloure un trajecte que ha comportat, a més de la integració tecnològica, la integració d'equips i de model de negoci.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor