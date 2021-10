Bárcenas i el PP, condemnats per pagar en negre la reforma de la seu del partit

Confessió prèvia amb dard a Rajoy

, extresorer del, ha estat condemnat a dos anys de presó per haver pagat en diner negre la reforma de la seu del partit. La decisió prové de l', encarregat de jutjar una de les múltiples carpetes sobreque tenen obertes tant Bárcenas com la formació que lidera. El tribunal també ha condemnat el PP com a responsable civil subsidiari de l'extresorer, i conclou que lade la formació ha quedat suficientment acreditada en tot el procés.Sobre els papers de Bárcenas, que recollien anotacions sobre la comptabilitat paral·lela del partit, l'Audiència Nacional considera que "com a document comptable no té valor en la seva integritat", però que "s'ha d'entendre que recullen tant que han estat corroborats amb altres proves".La sentència considera provat que les obres de la seu del PP es van pagar en negre i conclou que Bárcenas va ser cooperador necessari d'un delicte continuat de falsedat comptable en concurs amb un delicte contra larelativa a l'impost de societats de 2007 d'Unifica en relació de concurs medial amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil. Tanmateix, li aplica atenuant per confessió.El tribunal imposa una multa a Bárcenas d'1,2 milions d'euros. La sentència també condemna l'arquitecte d'Unificai la seva sòciaa dos anys i nou mesos de presó i multa de 2,6 milions d'euros. En canvi, absol als altres dos acusats, l'exgerent del PPi a la sòcia d'UnificaHaver confessat prèviament el funcionament del finançament irregular dels populars no ha servit a Bárcenas per esquivar la condemna. Fan tan sols uns mesos, al febrer, va remetre un escrit a la Fiscalia Anticorrupció, en el qual detallava les males pràctiques i situava en l'ull de l'huracà l'expresident. Va triturar la comptabilitat B del PP sense saber que jo en conservava una còpia", assegurava Bárcenas.En aquest cas, la utilització del verb "triturar" no és gratuïta ni una figura retòrica: l'extresorer explicava que Rajoy va posar en una trituradora de papers els documents que acreditaven la. Ho va fer sense saber que l'extresorer n'havia guardat una còpia. Els anomenats "papers de Bárcenas", publicats al diari El País fa uns anys, detallaven el sistema de pagaments existent dins la formació conservadora i quins eren els seus beneficiaris. Hi apareixia la plana major del PP, inclòs Rajoy."Porto privat de llibertat gairebé quatre anys i mig, i aquesta situació fa que un pensi en els errors que he pogut cometre en la vida,. Soc conscient d'aquests errors i del dolor infringit a la meva dona i al meu fill. Un patiment del qual no són mereixedors. Totes aquestes circumstàncies m'han portat a presentar aquest escrit i oferir la meva col·laboració amb la justícia", argumentava Bárcenas en l'escrit dirigit a Anticorrupció.Com funcionava aquesta caixa B? L'extresorer n'aporta detalls. "Es nodria amb caràcter general de donatius o aportacions efectuades per persones relacionades amb empreses beneficiàries d'importants adjudicacions públiques. Aquests donatius es feien amb lliuraments en metàl·lic que es feien directament a[també extrersorer], i jo estava present en algunes d'elles. (...) Lapuerta era la persona designada per posar en coneixement -si fos el cas- a el ministre que fos competent en raó de l'obra o servei a què pogués afectar la concreta adjudicació pública", indicava.

