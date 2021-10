Els panellets, d'ofrena funerària a postres exquisides

Un producte ideal per a les nits de fred

Elés, juntament amb la, el producte estrella de la. El seu origen és, però, incert. Al voltant d’aquest típic menjar s’hi troba tota una llegenda que remunta els seus orígens en els antics cultes funeraris. Era en aquest tipus d'esdeveniments on es portaven panets petits com a ofrena a l'església o a les tombes dels difunts.D'altra banda, també es creu que van ser elsels que van crear aquesta tradició, pel seu tipus de massa, però els primers indicis que es tenen sobre els panellets són de finals del segle XVIII. En un principi, eren elaboracions que es feien a les masies després de la recol·lecció de la fruita seca. Però aquests dolços van anar evolucionant i, més tard, es podien adquirir peri després de celebracions religioses, passant a ser considerat un aliment beneït.La seva composició, amb unjuntament amb les castanyes i els moniatos, fa que sigui el producte ideal per a les llargues i fredes nits del dia de Tots Sants, la de l'1 de novembre, i el Dia dels Difunts, el 2 de novembre. Actualment, aquesta tradició de menjar panellets per Tots Sants es manté ben viva a Catalunya, l'Aragó, el País Valencià i les Illes Balears.Avui dia, de panellets se’n troben de tota mena i condició. L’oferta ha anat creixent en els darrers anys, però el panellet per excel·lència és el que està fet amb. La forma tradicional és la d’una petita bola que es pot menjar en un parell de mossos, encara que els més llaminers no tindran cap inconvenient a fer-ho d’un sol cop. Per preparar-los calen pocs ingredients: clara d’ou, sucre, ametlles moltes i pinyons.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor