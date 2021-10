Processat un funcionari de la presó de Lleida per abusar sexualment d'un pres

El jutjat d'instrucció número 2 de Lleida haundel Centre Penitenciari de Ponent perd'un pres durant dos anys, tal com ha avançat el Segre i ha pogut confirmar l'ACN.El cas es vai, després de la fase d'instrucció, la jutge considera que hi ha prou indicis dei que abusava de la seva situació de superioritat ja que era el cap de la unitat del mòdul on el denunciant estava intern des del 2014.El funcionari està acusat d'un delicte d'abús sexual continuat i d'abús d'autoritat. El jutge l'ha citat a declarar el 19 de novembre i li demana unaper assegurar les responsabilitats que es poguessin derivar de la causa.

