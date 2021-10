Què és millor per al refredat: ibuprofèn o paracetamol?

Amb el canvi d'estació arriben els temuts, amb símptomes com el mal de cap, la mucositat i el mal de coll. Elsmés habituals per paliar els símptomes més molestos, la febre i el dolor, són el paracetamol i l'ibuprofèn. Però cal distingiri quin és més apropiat prendre.Es creu que són equivalents, però els dos productes tenen funcions diferents. Si hem de combatre una inflamació, l'analgèsic adient és l'ibuprofèn. Per exemple, si es té mal de cap -no migranya-, mal de coll, dolor muscular... També serveix per als dolors menstruals, la faringitis i el dolor causat per esquinços.En canvi, cal prendresi es busca reduir la, ja que és un millor antitèrmic que l'ibuprofèn i té menys efectes secundaris. El paracetamol té efectes analgèsics i antipirètics, però no és antiinflamatori, de manera que només és útil per combatre el dolor i la febre. La dosi més habitual és de 500 mg, que es ven sense recepta.L', indicat per a la, té com a principal problema que pot ser perjudicial per a l'estómac. És per això que es recomana prendre'l durant els àpats, i fins i tot en cas que es faci servir de forma reiterada, acompanyat d'un protector gàstric. Aquest medicament se sol vendre en dosis de 400 mg, que es pot adquirir sense recepta.​​

