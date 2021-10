ERC i Junts esgoten la negociació pels pressupostos generals de l'Estat

encara no han decidit si presentaran unaals pressupostos generals de l'Estat . Ho faran en les properes hores en funció dels avenços que es registrin en la negociació amb el. Tenen de marge fins aquest divendres a les dues de la tarda, moment fins al qual aspiren a aconseguir concessions de la Moncloa. Els republicans centren els esforços en blindar el català a l'audiovisual, mentre que la formació liderada perhi afegeix quatre punts més: manteniment dels fons Covid, gestió territorialitzada dels, traspàs dei mecanismes per complir les garanties en lesL'executiva de Junts s'ha reunit aquest matí de manera extraordinària amb presència de, conseller d'Economia;, portaveu a Madrid; i, cap de files al Senat. Giró és un dels principals negociadors del partit en les converses, amb interlocució directa tant amb, ministre de la Presidència;, ministra d'Hisenda; i, vicepresidenta primera i titular d'Economia. És la primera vegada des de la moció de censura del 2018 que l'espai de Junts s'implica a fons en una negociació de primer ordre alUn dels problemes amb els quals està topant l'independentisme en les converses dels últims dies és la poca predisposició del govern espanyol a incloure quotes de català a la nova llei de l'audiovisual. La ministra de ha assenyalat en una entrevista a TVE que fer aquesta exigència és "partidista" . Robles, en aquest sentit, ha afirmat que els pressupostos estatals estan pensats per a la recuperació econòmica amb els fons europeus, i "no comprèn" que els republicans plantegin reivindicacions sobre"Hi ha d'haver moviments", ha reivindicat des d'ERC la seva secretària general adjunta,, en una entrevista al Cafè d'Idees de RTVE. "No n'hi ha prou amb paraules, i creiem que hi ha temps entre aquesta tarda i demà divendres", ha indicat la dirigent republicana. ERC reclama que el PSOE compleixi amb els acord als quals va arribar en el marc dels anteriors comptes estatals, que els d'van validar. La gestió dels fons europeus, per exemple, és un dels aspectes que no han cristal·litzats.Els pressupostos generals de l'Estat no són els únics que s'estan debatent de portes endins en clau independentista. També els comptes catalans es troben en marxa, i en aquest cas els suports tampoc estan garantits. La, per ara, es manté allunyada de la seva aprovació -en el seu full de ruta hi apareix la possibilitat de demorar l'entrada en vigor dels comptes elaborats per Giró-, i en l'horitzó hi apareix el En una entrevista a NacióDigital , el seu líder al Parlament,, assegura que, si depèn dels socialistes, Catalunya disposarà de nous comptes. "Ser alternativa d'un govern no està en contradicció amb. M'agradaria que aquest criteri s'apliqués també amb els de l'Estat, però que cadascú decideixi el que cregui més convenient i, sobretot, que ho expliquin", assenyala Illa.

