Un home de Manresa intenta suïcidar-se quan van a desnonar-lo

Agents delshan hagut d'avisar d'urgència unitats delaquest dimecres sobre les 10 del matí aper atendre un home que s'havia intoxicat amb els medicaments que tenia a casa i que es trobava inconscient quan els agents han accedit al seu habitatge per executar el seu desnonament, segons ha confirmatde fonts policials.Els Mossos d'Esquadra han resolt una ordre judicial de llançament als, a la carretera de Santpedor del barri de la Parada de la capital del Bages. Quan els agents han entrat al domicili afectat per l'ordre s'han trobat estès a terra el seu inquilí, objecte del llançament, inconscient, fruit d'haver ingeritque tenia a casa amb la voluntat de treure's la vida.El Sistema d'Emergències Mèdiques s'ha endut l'home a l'on, després d'haver estat sotmès a tractaments per a la no digestió dels medicaments, es recupera a les seves instal·lacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor