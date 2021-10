Enxampat un piròman que havia causat set incendis en una nit a Barcelona

Laha detingut l'autor d'almenys seten una sola nit ade Palomar, a Barcelona, segons Tot Barcelona. El piròman va cremar un contenidor, una motocicleta i un turisme la matinada de dilluns, i també va calar foc a mobiliari urbà.El primer avís al cos policial va arribar dels veïns del número 586 de la Meridiana, a la confluència amb l’avinguda Rio de Janeiro. El foc causat pel jove, de, s'havia estès a la porteria d’un immoble.Els investigadors de la Urbana van “seguir la ruta dels incendis” per intentar localitzar el piròman, i en arribar al carrer Concepció Arenal van veure un individu que observava com cremava una caixa de cartró al costat d’un contenidor. L'home feia olor de cremat i duia una bossa plena de diaris i cartró i un encenedor, per la qual cosa va serper un presumpte delicte de danys.

