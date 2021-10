L'electricitat fa augmentar els preus fins al màxim en 29 anys

(IPC) va pujar un 2% a l'octubre en relació amb el mes anterior i va disparar la seva taxa interanual fins al 5,5%, la qual cosa suposa 1,5 punts per sobre de la taxa de setembre i, degut l'encariment de l'electricitat.Amb la dada d'octubre, lamés elevada des de setembre de 1992, l'IPC interanual encadena la seva, segons les dades avançades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).Segons Estadística, en el comportament interanual de l'IPC destaca la pujada dels preus de l'electricitat, major aquest mes que al setembre de l'any passat. També influeix, encara que en menor mesura, l'augment delsi lubrificants per a vehicles personals i el gas, que l'any passat van baixar de preu.L'INE incorpora en l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que va augmentar a l'octubre quatre dècimes, fins a l’1,4%, quatre punts menys que l'IPC general. Es tracta de la diferència més alta entre totes dues taxes des del començament de la sèrie, en 1986. Les dades definitives de l'IPC d'octubre es publiquen el pròxim 12 de novembre.

