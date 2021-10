Els Mossos alliberen una dona segrestada per la seva exparella en un local de Barcelona

Elsvan alliberar aquest dimecres una dona que estava retinguda per la seva exparella contra la seva voluntat en un local de Sant Martí, a Barcelona. La policia catalana va rebre un avís a través del dispositiu ATENPRO, dirigit a víctimes de violència de gènere.Aquest dispositiu va permetre localitzar el punt on es trobava la dona i, en arribar, els agents van comprovar que estava retinguda contra la seva voluntat. Els mossos van detenir l'exparella, un home de 31 anys, per un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i per trencament de condemna.

