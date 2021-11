Embolic pel fitxatge de Xavi: el Barça desmenteix l'acord amb l'Al-Sadd

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

no és, encara, eldel. L'ha anunciat aquest divendres al matí que el club blaugrana havia decidit pagar la clàusula per a la sortida del terrassenc -uns 5 milions d'euros-, però tal com avancen diversos mitjans, el Barçaamb els qatarians.Qui va ser una de les peces clau del millor equip de futbol de la història del Barça és el principal candidat a agafar les regnes del conjunt blaugrana en substitució de. Així ha anunciat l'Al-Sadd a les xarxes socials que el Barça havia pagat la clàusula.En el comunicat, el club deassegura també haver "acordat la cooperació amb el Barça en el futur" i desitgen èxits al seu exentrenador, "una part important de la història de l'Al-Sadd". Així, exposen el "desig" del tècnic per tornar al Barça ara "per la", així que asseguren no voler-se posar "al seu camí".El de Terrassa, de 41 anys, és el favorit per a substituir Koeman des de fa setmanes. És més, Xavi va ser un dels principals protagonistes de la passada campanya a la presidència del Barça: tantcomasseguraven comptar amb ell per a la banqueta blaugrana. No va ser així, però ara, després d'un dels pitjors inicis de temporada de tots els temps per al club, el president del Barça ha decidit donar-li les claus de l'equip.Tot això després que Koeman fos acomiadat com a entrenador del primer equip a l'avió de tornada i a altes hores de la nit després de la desfeta contra el Rayo Vallecano. Des de llavors,s'havia fet càrrec de l'equip de forma interina. Amb tot això, Xavi es trobaria a Barcelona un equip que ési que ha de guanyar sí o sí al Benfica per no quedar fora de la​​

