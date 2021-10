​La Generalitat allargarà a dos anys el termini per pagar l'impost de successions

La Generalitat allargarà d'un a dos anys el termini per satisfer l'com a conseqüència de la crisi derivada de la Covid-19, segons ha avançat aquest dimecres al vespre La Vanguardia i ha confirmat l'ACN.Aquesta és una mesura inclosa en la memòria de ladestinada a facilitar el pagament d'aquest import en cas d'acceptar una herència no líquida, com un habitatge, i no tenir els recursos per pagar-la. Anteriorment, el termini ja havia estat de dos anys però amb la recuperació econòmica fins als anys anteriors a la pandèmia es va reduir a un any.Ara, hi haurà l'opció de posposar-ho un any extra, tot i que "lògicament" generarà, igual que quan el període havia estat de dos anys, segons les fonts consultades per l'ACN. Aquesta opció pot comportar que els ingressos per impost de successions es redueixin de cara a l'any que ve.En la memòria, que acompanya els, no hi ha pujades fiscals i no s'esperen modificacions en l'IRPF ni en l'impost de patrimoni ni successions; i recull l'obligació de presentar una nova llei de l'ICF i canvis en les cambres de comerç.Precisament, la, que és el soci prioritari del Govern per aprovar els comptes i que demana un increment de la pressió fiscal- ha convocat per aquest divendres l'òrgan de governança de la candidatura, la coordinadora oberta parlamentària (COP), per tractar com afronta els "propers passos".La candidatura fa dies que avisa que, que no tenen "cap proposta concreta de pressupostos" i que no han vist res més enllà d'algunes partides poc desglossades, segons exposa en una carta enviada aquest dimecres a la militància.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor