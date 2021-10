La Lliga denuncia insults racistes del Camp Nou a Vinicius durant el Clàssic

espanyola ha anunciat aquest dimecres que denunciarà elsque hauria rebut el jugador del, proferits per un aficionat blaugrana durant el Clàssic disputat diumenge passat al Camp Nou, segons ha informat la competició dirigida peren un comunicat."Davant els fets ocorreguts en el partit celebrat aldiumenge passat, en què un aficionat local va increpar amb insults racistes el jugador madridista Vinicius Jr, s'informa que La Lliga procedirà a denunciar aquests fets davant eldelegat de lade Sala de delictes d'Odi deper si aquests resultessin constitutius del delicte tipificat a l'article 510 del Codi Penal de La Lliga", s'explica en la nota publicada.A més, La Lliga recorda que aquesta denúncia es produeix, "com ja es va fer en el seu moment" davant els insults racistes rebuts pel jugadoral camp deel 25 de gener de 2020, un cas on es va personar com a acusació particular per "cooperar en la lluita davant de qualsevol mena d'acte, o".​​

